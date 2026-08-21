HeroPanda מחיר היום

מחיר HeroPanda (HPDA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HPDA ל USD הוא $ 0 לכל HPDA.

HeroPanda כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,894, עם היצע במחזור של 995.08M HPDA. ב‑24 השעות האחרונות, HPDA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HPDA נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +30.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HeroPanda (HPDA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.89K$ 21.89K $ 21.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K אספקת מחזור 995.08M 995.08M 995.08M אספקה כוללת 995,075,796.684321 995,075,796.684321 995,075,796.684321

שווי השוק הנוכחי של HeroPanda הוא $ 21.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPDA הוא 995.08M, עם היצע כולל של 995075796.684321. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.99K.