Hege מחיר היום

מחיר Hege (HEGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00125735, עם שינוי של 7.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEGE ל USD הוא $ 0.00125735 לכל HEGE.

Hege כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,257,319, עם היצע במחזור של 1.00B HEGE. ב‑24 השעות האחרונות, HEGE סחר בין $ 0.00113697 (נמוך) ל $ 0.00128802 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.050861, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEGE נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +65.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.66K.

Hege (HEGE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M נפח (24 שעות) $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hege הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של HEGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.