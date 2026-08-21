Guru Network מחיר היום

מחיר Guru Network (GURU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GURU ל USD הוא $ 0 לכל GURU.

Guru Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,767, עם היצע במחזור של 546.36M GURU. ב‑24 השעות האחרונות, GURU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.109287, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GURU נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו +1.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 163.97.

Guru Network (GURU) מידע שוק

שווי שוק $ 54.77K$ 54.77K $ 54.77K נפח (24 שעות) $ 163.97$ 163.97 $ 163.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.24K$ 100.24K $ 100.24K אספקת מחזור 546.36M 546.36M 546.36M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Guru Network הוא $ 54.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 163.97. ההיצע במחזור של GURU הוא 546.36M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.24K.