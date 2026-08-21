Gui Inu מחיר היום

מחיר Gui Inu (GUI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUI ל USD הוא $ 0 לכל GUI.

Gui Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,313, עם היצע במחזור של 555.90B GUI. ב‑24 השעות האחרונות, GUI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GUI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gui Inu (GUI) מידע שוק

שווי שוק $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K אספקת מחזור 555.90B 555.90B 555.90B אספקה כוללת 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Gui Inu הוא $ 83.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUI הוא 555.90B, עם היצע כולל של 777777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.57K.