Graphite Protocol מחיר היום

מחיר Graphite Protocol (GP) בזמן אמת היום הוא $ 0.128858, עם שינוי של 3.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GP ל USD הוא $ 0.128858 לכל GP.

Graphite Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,514,465, עם היצע במחזור של 35.06M GP. ב‑24 השעות האחרונות, GP סחר בין $ 0.121491 (נמוך) ל $ 0.129636 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.89, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02731381.

ביצועים לטווח קצר, GP נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +17.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 136.07K.

Graphite Protocol (GP) מידע שוק

שווי שוק $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M נפח (24 שעות) $ 136.07K$ 136.07K $ 136.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M אספקת מחזור 35.06M 35.06M 35.06M אספקה כוללת 58,648,968.6256951 58,648,968.6256951 58,648,968.6256951

שווי השוק הנוכחי של Graphite Protocol הוא $ 4.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 136.07K. ההיצע במחזור של GP הוא 35.06M, עם היצע כולל של 58648968.6256951. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.55M.