מחיר Gomble (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00725362, עם שינוי של 13.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0.00725362 לכל GM.

Gomble כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,003,350, עם היצע במחזור של 276.03M GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0.00706647 (נמוך) ל $ 0.00861415 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00706647.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -18.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gomble (GM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M אספקת מחזור 276.03M 276.03M 276.03M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gomble הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 276.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.26M.