GM Everyday מחיר היום

מחיר GM Everyday (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002961, עם שינוי של 5.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0.00002961 לכל GM.

GM Everyday כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,572, עם היצע במחזור של 1.00B GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0.00002871 (נמוך) ל $ 0.00003178 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00442348, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000105.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב +0.81% בשעה האחרונה ו -16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GM Everyday (GM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של GM Everyday הוא $ 29.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.57K.