Glub (GLUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151338$ 0.00151338 $ 0.00151338 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000765$ 0.00000765 $ 0.00000765 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -8.66% שינוי מחיר (7D) -8.66%

Glub (GLUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001061. במהלך 24 השעות האחרונות, GLUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000765.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLUB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glub (GLUB) מידע שוק

שווי שוק $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K אספקת מחזור 822.37M 822.37M 822.37M אספקה כוללת 822,372,913.301344 822,372,913.301344 822,372,913.301344

שווי השוק הנוכחי של Glub הוא $ 8.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLUB הוא 822.37M, עם היצע כולל של 822372913.301344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.73K.