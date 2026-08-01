Wo Ta Ma Lai Le מחיר היום

מחיר Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.009682, עם שינוי של 4.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 我踏马来了 ל ILS הוא ₪ 0.009682 לכל 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 我踏马来了. ב‑24 השעות האחרונות, 我踏马来了 סחר בין ₪ 0.009058 (נמוך) ל ₪ 0.009715 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 我踏马来了 נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +11.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 65.03K.

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 65.03K₪ 65.03K ₪ 65.03K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Wo Ta Ma Lai Le הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 65.03K. ההיצע במחזור של 我踏马来了 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.