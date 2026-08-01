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מחיר Wo Ta Ma Lai Le בזמן אמת היום הוא 0.009682 ILS.我踏马来了 שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר 我踏马来了 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Wo Ta Ma Lai Le בזמן אמת היום הוא 0.009682 ILS.我踏马来了 שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר 我踏马来了 ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Wo Ta Ma Lai Le סֵמֶל

Wo Ta Ma Lai Le מְחִיר(我踏马来了)

1 我踏马来了 ל ILSמחיר חי:

₪0.02894918
₪0.02894918₪0.02894918
+4.07%1D
ILS
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:51:21 (UTC+8)

Wo Ta Ma Lai Le מחיר היום

מחיר Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.009682, עם שינוי של 4.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 我踏马来了 ל ILS הוא ₪ 0.009682 לכל 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 我踏马来了. ב‑24 השעות האחרונות, 我踏马来了 סחר בין ₪ 0.009058 (נמוך) ל ₪ 0.009715 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 我踏马来了 נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +11.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 65.03K.

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) מידע שוק

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₪ 65.03K
₪ 65.03K₪ 65.03K

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₪ 0.00₪ 0.00

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BSC

שווי השוק הנוכחי של Wo Ta Ma Lai Le הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 65.03K. ההיצע במחזור של 我踏马来了 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Wo Ta Ma Lai Le היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.009058
₪ 0.009058₪ 0.009058
24 שעות נמוך
₪ 0.009715
₪ 0.009715₪ 0.009715
גבוה 24 שעות

₪ 0.009058
₪ 0.009058₪ 0.009058

₪ 0.009715
₪ 0.009715₪ 0.009715

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+0.98%

+4.07%

+11.50%

+11.50%

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Wo Ta Ma Lai Leהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.00113215+4.07%
30 ימים₪ +0.001712+21.48%
60 ימים₪ +0.001562+19.23%
90 ימים₪ +0.001793+22.72%
Wo Ta Ma Lai Le שינוי מחיר היום

היום,我踏马来了 רשם שינוי של ₪ +0.00113215 (+4.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wo Ta Ma Lai Le שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.001712 (+21.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wo Ta Ma Lai Le שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,我踏马来了 ראה שינוי של ₪ +0.001562 (+19.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wo Ta Ma Lai Le שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.001793 (+22.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)?

בדוק את Wo Ta Ma Lai Le עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Wo Ta Ma Lai Le

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של 我踏马来了 הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wo Ta Ma Lai Le עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Wo Ta Ma Lai Le תגיע ב 2026–2027? בקר בדף 我踏马来了 תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Wo Ta Ma Lai Le תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Wo Ta Ma Lai Le ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Wo Ta Ma Lai Le? קניית 我踏马来了 מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Wo Ta Ma Lai Le. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
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השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וWo Ta Ma Lai Leיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) מדריך

מה אפשר לעשות עם Wo Ta Ma Lai Le

החזקת Wo Ta Ma Lai Le מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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מה זהWo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

The token name comes from a Chinese slang meme—“我踏马来了” is a pun on “我他妈来了,” carrying a playful and declarative tone.

Wo Ta Ma Lai Le מַשׁאָב

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:51:21 (UTC+8)

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDT我踏马来了
₪0.0289432
₪0.0289432₪0.0289432
+3.94%
7.04M (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

我踏马来了-ל-ILS מחשבון

סְכוּם

我踏马来了
我踏马来了
ILS
ILS

1 我踏马来了 = 0.02894918 ILS