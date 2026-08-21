GIZA מחיר היום

מחיר GIZA (GIZA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIZA ל USD הוא $ 0 לכל GIZA.

GIZA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 309,132, עם היצע במחזור של 340.33M GIZA. ב‑24 השעות האחרונות, GIZA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.487082, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIZA נע ב +2.88% בשעה האחרונה ו +11.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 830.77.

GIZA (GIZA) מידע שוק

שווי שוק $ 309.13K$ 309.13K $ 309.13K נפח (24 שעות) $ 830.77$ 830.77 $ 830.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 908.32K$ 908.32K $ 908.32K אספקת מחזור 340.33M 340.33M 340.33M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GIZA הוא $ 309.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 830.77. ההיצע במחזור של GIZA הוא 340.33M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 908.32K.