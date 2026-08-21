Giggle Cat מחיר היום

מחיר Giggle Cat (GICAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00247657, עם שינוי של 6.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GICAT ל USD הוא $ 0.00247657 לכל GICAT.

Giggle Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 247,718, עם היצע במחזור של 100.00M GICAT. ב‑24 השעות האחרונות, GICAT סחר בין $ 0.00233279 (נמוך) ל $ 0.00248185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00775449, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00214368.

ביצועים לטווח קצר, GICAT נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +4.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.18.

Giggle Cat (GICAT) מידע שוק

שווי שוק $ 247.72K$ 247.72K $ 247.72K נפח (24 שעות) $ 4.18$ 4.18 $ 4.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.72K$ 247.72K $ 247.72K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Giggle Cat הוא $ 247.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.18. ההיצע במחזור של GICAT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.72K.