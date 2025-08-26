GIGABRAIN (GIGA🧠) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.006432 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.57% שינוי מחיר (7D) +2.87%

GIGABRAIN (GIGA🧠) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIGA🧠 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIGA🧠השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.006432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIGA🧠 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GIGABRAIN (GIGA🧠) מידע שוק

שווי שוק $ 25.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.52K אספקת מחזור 555.77M אספקה כוללת 555,768,848.55

שווי השוק הנוכחי של GIGABRAIN הוא $ 25.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIGA🧠 הוא 555.77M, עם היצע כולל של 555768848.55. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.52K.