GEM מחיר היום

מחיר GEM (GEM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001539, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEM ל USD הוא $ 0.00001539 לכל GEM.

GEM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,393.45, עם היצע במחזור של 1.00B GEM. ב‑24 השעות האחרונות, GEM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00033079, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001241.

ביצועים לטווח קצר, GEM נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GEM (GEM) מידע שוק

שווי שוק $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GEM הוא $ 15.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.39K.