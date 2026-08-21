GameGPT מחיר היום

מחיר GameGPT (DUEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUEL ל USD הוא $ 0 לכל DUEL.

GameGPT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,280, עם היצע במחזור של 8.35B DUEL. ב‑24 השעות האחרונות, DUEL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03294884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUEL נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו +29.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GameGPT (DUEL) מידע שוק

שווי שוק $ 86.28K$ 86.28K $ 86.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72,132,295,077.56T$ 72,132,295,077.56T $ 72,132,295,077.56T אספקת מחזור 8.35B 8.35B 8.35B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GameGPT הוא $ 86.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUEL הוא 8.35B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72,132,295,077.56T.