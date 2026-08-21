Galiano מחיר היום

מחיר Galiano (GALI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GALI ל USD הוא $ 0 לכל GALI.

Galiano כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,171, עם היצע במחזור של 529.99M GALI. ב‑24 השעות האחרונות, GALI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0011035, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GALI נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +8.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Galiano (GALI) מידע שוק

שווי שוק $ 38.17K$ 38.17K $ 38.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.99K$ 84.99K $ 84.99K אספקת מחזור 529.99M 529.99M 529.99M אספקה כוללת 1,179,987,874.1987 1,179,987,874.1987 1,179,987,874.1987

שווי השוק הנוכחי של Galiano הוא $ 38.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GALI הוא 529.99M, עם היצע כולל של 1179987874.1987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.99K.