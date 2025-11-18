Fyde מחיר היום

מחיר Fyde (FYDE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00439474, עם שינוי של 10.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FYDE ל USD הוא $ 0.00439474 לכל FYDE.

Fyde כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,772, עם היצע במחזור של 17.33M FYDE. ב‑24 השעות האחרונות, FYDE סחר בין $ 0.00413279 (נמוך) ל $ 0.00516882 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.301155, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00290586.

ביצועים לטווח קצר, FYDE נע ב +3.75% בשעה האחרונה ו -4.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fyde (FYDE) מידע שוק

שווי שוק $ 71.77K$ 71.77K $ 71.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 414.14K$ 414.14K $ 414.14K אספקת מחזור 17.33M 17.33M 17.33M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fyde הוא $ 71.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FYDE הוא 17.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 414.14K.