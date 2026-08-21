FXArbUSDTRY מחיר היום

מחיר FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) בזמן אמת היום הוא $ 0.085439, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FXARBUSDTRY ל USD הוא $ 0.085439 לכל FXARBUSDTRY.

FXArbUSDTRY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,195,751, עם היצע במחזור של 49.11M FXARBUSDTRY. ב‑24 השעות האחרונות, FXARBUSDTRY סחר בין $ 0.085252 (נמוך) ל $ 0.08543 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085442, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.083701.

ביצועים לטווח קצר, FXARBUSDTRY נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 148.14.

FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M נפח (24 שעות) $ 148.14$ 148.14 $ 148.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M אספקת מחזור 49.11M 49.11M 49.11M אספקה כוללת 49,106,775.33999999 49,106,775.33999999 49,106,775.33999999

שווי השוק הנוכחי של FXArbUSDTRY הוא $ 4.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.14. ההיצע במחזור של FXARBUSDTRY הוא 49.11M, עם היצע כולל של 49106775.33999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.20M.