FUUUUUUUUUUUUUU מחיר היום

מחיר FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUUU ל USD הוא -- לכל FUUU.

FUUUUUUUUUUUUUU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,345.7, עם היצע במחזור של 997.89M FUUU. ב‑24 השעות האחרונות, FUUU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FUUU נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -4.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) מידע שוק

שווי שוק $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K אספקת מחזור 997.89M 997.89M 997.89M אספקה כוללת 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

שווי השוק הנוכחי של FUUUUUUUUUUUUUU הוא $ 11.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUUU הוא 997.89M, עם היצע כולל של 997889270.389981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.35K.