FTMTOKEN מחיר היום

מחיר FTMTOKEN (FTMX) בזמן אמת היום הוא $ 0.04175105, עם שינוי של 2.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FTMX ל USD הוא $ 0.04175105 לכל FTMX.

FTMTOKEN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,579,937, עם היצע במחזור של 253.40M FTMX. ב‑24 השעות האחרונות, FTMX סחר בין $ 0.03651769 (נמוך) ל $ 0.04195903 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.137551, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01575309.

ביצועים לטווח קצר, FTMX נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -21.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FTMTOKEN (FTMX) מידע שוק

שווי שוק $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.14M$ 27.14M $ 27.14M אספקת מחזור 253.40M 253.40M 253.40M אספקה כוללת 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FTMTOKEN הוא $ 10.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTMX הוא 253.40M, עם היצע כולל של 650000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.14M.