FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר (USD)

קבל FTMTOKEN תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FTMX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות FTMX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של FTMTOKEN % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה FTMTOKEN תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, FTMTOKEN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.044083 בשנת 2025. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, FTMTOKEN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046287 בשנת 2026. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FTMX הוא $ 0.048602 עם 10.25% שיעור צמיחה. FTMTOKEN (FTMX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FTMX הוא $ 0.051032 עם 15.76% שיעור צמיחה. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FTMX הוא $ 0.053583 עם 21.55% שיעור צמיחה. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FTMX הוא $ 0.056263 עם 27.63% שיעור צמיחה. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של FTMTOKEN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.091646. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של FTMTOKEN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.149282. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.044083 0.00%

2026 $ 0.046287 5.00%

2027 $ 0.048602 10.25%

2028 $ 0.051032 15.76%

2029 $ 0.053583 21.55%

2030 $ 0.056263 27.63%

2031 $ 0.059076 34.01%

2032 $ 0.062030 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.065131 47.75%

2034 $ 0.068388 55.13%

2035 $ 0.071807 62.89%

2036 $ 0.075397 71.03%

2037 $ 0.079167 79.59%

2038 $ 0.083126 88.56%

2039 $ 0.087282 97.99%

2040 $ 0.091646 107.89% הצג עוד לטווח קצר FTMTOKEN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.044083 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.044089 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.044125 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.044264 0.41% FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFTMXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.044083 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFTMX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.044089 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFTMX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.044125 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. FTMTOKEN (FTMX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFTMX הוא $0.044264 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית FTMTOKEN מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 11.17M$ 11.17M $ 11.17M אספקת מחזור 253.40M 253.40M 253.40M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר FTMX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FTMX יש כמות במעגל של 253.40M ושווי שוק כולל של $ 11.17M. צפה FTMX במחיר חי

FTMTOKEN מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFTMTOKENדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFTMTOKEN הוא 0.044083USD. היצע במחזור של FTMTOKEN(FTMX) הוא 253.40M FTMX , מה שמעניק לו שווי שוק של $11,171,084 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 13.14% $ 0.005119 $ 0.044219 $ 0.036517

7 ימים -20.14% $ -0.008880 $ 0.060617 $ 0.036758

30 ימים -27.27% $ -0.012021 $ 0.060617 $ 0.036758 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,FTMTOKEN הראה תנועת מחירים של $0.005119 , המשקפת 13.14% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,FTMTOKEN נסחר בשיא של $0.060617 ושפל של $0.036758 . נרשם שינוי במחיר של -20.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFTMX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,FTMTOKEN חווה -27.27% שינוי, המשקף בערך $-0.012021 לערכו. זה מצביע על כך ש FTMX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך FTMTOKEN (FTMX) מודול חיזוי מחיר עובד? FTMTOKEN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FTMXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFTMTOKEN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FTMX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של FTMTOKEN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFTMX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFTMX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של FTMTOKEN.

מדוע FTMX חיזוי מחירים חשוב?

FTMX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם FTMX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, FTMX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של FTMX בחודש הבא? על פי FTMTOKEN (FTMX) כלי תחזית המחירים, המחיר FTMX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 FTMX בשנת 2026? המחיר של 1 FTMTOKEN (FTMX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FTMX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של FTMX בשנת 2027? FTMTOKEN (FTMX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FTMX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של FTMX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, FTMTOKEN (FTMX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של FTMX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, FTMTOKEN (FTMX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 FTMX בשנת 2030? המחיר של 1 FTMTOKEN (FTMX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, FTMX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי FTMX תחזית המחיר בשנת 2040? FTMTOKEN (FTMX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 FTMX עד שנת 2040. הירשם עכשיו