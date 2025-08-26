עוד על FROQ

FROQ מידע על מחיר

FROQ אתר רשמי

FROQ טוקניומיקה

FROQ תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FROQ סֵמֶל

FROQ מחיר (FROQ)

לא רשום

1 FROQ ל USDמחיר חי:

$0.079211
$0.079211$0.079211
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FROQ (FROQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:05 (UTC+8)

FROQ (FROQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.077152
$ 0.077152$ 0.077152
24 שעות נמוך
$ 0.08559
$ 0.08559$ 0.08559
גבוה 24 שעות

$ 0.077152
$ 0.077152$ 0.077152

$ 0.08559
$ 0.08559$ 0.08559

$ 3.16
$ 3.16$ 3.16

$ 0.051127
$ 0.051127$ 0.051127

+1.85%

-7.45%

-5.55%

-5.55%

FROQ (FROQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.079211. במהלך 24 השעות האחרונות, FROQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.077152 לבין שיא של $ 0.08559, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.051127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROQ השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FROQ (FROQ) מידע שוק

$ 59.36K
$ 59.36K$ 59.36K

--
----

$ 79.31K
$ 79.31K$ 79.31K

748.48K
748.48K 748.48K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FROQ הוא $ 59.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROQ הוא 748.48K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.31K.

FROQ (FROQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FROQל USDהיה $ -0.00637914564529782.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFROQ ל USDהיה . $ -0.0189235316.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFROQ ל USDהיה $ -0.0005687983.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FROQל USDהיה $ -0.0127919820807143.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00637914564529782-7.45%
30 ימים$ -0.0189235316-23.89%
60 ימים$ -0.0005687983-0.71%
90 ימים$ -0.0127919820807143-13.90%

מה זהFROQ (FROQ)

The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FROQ (FROQ) משאב

האתר הרשמי

FROQתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FROQ (FROQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FROQ (FROQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FROQ.

בדוק את FROQ תחזית המחיר עכשיו‏!

FROQ למטבעות מקומיים

FROQ (FROQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FROQ (FROQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FROQ (FROQ)

כמה שווה FROQ (FROQ) היום?
החי FROQהמחיר ב USD הוא 0.079211 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROQ ל USD?
המחיר הנוכחי של FROQ ל USD הוא $ 0.079211. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FROQ?
שווי השוק של FROQ הוא $ 59.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROQ?
ההיצע במחזור של FROQ הוא 748.48K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROQ?
‏‏FROQ השיג מחיר שיא (ATH) של 3.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROQ?
FROQ ‏‏רשם מחירATL של 0.051127 USD.
מהו נפח המסחר של FROQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROQ הוא -- USD.
האם FROQ יעלה השנה?
FROQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:47:05 (UTC+8)

FROQ (FROQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.