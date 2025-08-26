FROQ (FROQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.077152 גבוה 24 שעות $ 0.08559 שיא כל הזמנים $ 3.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.051127 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.85% שינוי מחיר (1D) -7.45% שינוי מחיר (7D) -5.55%

FROQ (FROQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.079211. במהלך 24 השעות האחרונות, FROQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.077152 לבין שיא של $ 0.08559, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.051127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROQ השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FROQ (FROQ) מידע שוק

שווי שוק $ 59.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.31K אספקת מחזור 748.48K אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FROQ הוא $ 59.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROQ הוא 748.48K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.31K.