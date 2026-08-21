froglet מחיר היום

מחיר froglet (FROGLET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROGLET ל USD הוא $ 0 לכל FROGLET.

froglet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,146, עם היצע במחזור של 1.00B FROGLET. ב‑24 השעות האחרונות, FROGLET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROGLET נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -36.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

froglet (FROGLET) מידע שוק

שווי שוק $ 68.15K$ 68.15K $ 68.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.15K$ 68.15K $ 68.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של froglet הוא $ 68.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROGLET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.15K.