FROG CEO מחיר היום

מחיר FROG CEO (FROG CEO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROG CEO ל USD הוא $ 0 לכל FROG CEO.

FROG CEO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,080, עם היצע במחזור של 100,000.00T FROG CEO. ב‑24 השעות האחרונות, FROG CEO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROG CEO נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FROG CEO (FROG CEO) מידע שוק

שווי שוק $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K אספקת מחזור 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של FROG CEO הוא $ 104.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG CEO הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.08K.