FRIC מחיר היום

מחיר FRIC (FRIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRIC ל USD הוא $ 0 לכל FRIC.

FRIC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 860,779, עם היצע במחזור של 999.92M FRIC. ב‑24 השעות האחרונות, FRIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03571436, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRIC נע ב +3.09% בשעה האחרונה ו +45.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.68K.

FRIC (FRIC) מידע שוק

שווי שוק $ 860.78K$ 860.78K $ 860.78K נפח (24 שעות) $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 860.78K$ 860.78K $ 860.78K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,915,893.881823 999,915,893.881823 999,915,893.881823

שווי השוק הנוכחי של FRIC הוא $ 860.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.68K. ההיצע במחזור של FRIC הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999915893.881823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.78K.