Freedom מחיר היום

מחיר Freedom (FREE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREE ל USD הוא $ 0 לכל FREE.

Freedom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,104.62, עם היצע במחזור של 994.50M FREE. ב‑24 השעות האחרונות, FREE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00837922, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FREE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +3.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Freedom (FREE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.20K$ 18.20K $ 18.20K אספקת מחזור 994.50M 994.50M 994.50M אספקה כוללת 999,998,028.41467 999,998,028.41467 999,998,028.41467

שווי השוק הנוכחי של Freedom הוא $ 18.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREE הוא 994.50M, עם היצע כולל של 999998028.41467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.20K.