ForgeOracle מחיר היום

מחיר ForgeOracle (FORGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORGE ל USD הוא $ 0 לכל FORGE.

ForgeOracle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,053, עם היצע במחזור של 99.00B FORGE. ב‑24 השעות האחרונות, FORGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FORGE נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ForgeOracle (FORGE) מידע שוק

שווי שוק $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K אספקת מחזור 99.00B 99.00B 99.00B אספקה כוללת 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ForgeOracle הוא $ 28.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORGE הוא 99.00B, עם היצע כולל של 99000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.05K.