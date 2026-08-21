FOMO Base מחיר היום

מחיר FOMO Base (FOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOMO ל USD הוא $ 0 לכל FOMO.

FOMO Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,555, עם היצע במחזור של 10.00B FOMO. ב‑24 השעות האחרונות, FOMO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOMO נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FOMO Base (FOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FOMO Base הוא $ 28.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.56K.