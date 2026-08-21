Fluffys מחיר היום

מחיר Fluffys (FLUFF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLUFF ל USD הוא $ 0 לכל FLUFF.

Fluffys כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,095, עם היצע במחזור של 103.97M FLUFF. ב‑24 השעות האחרונות, FLUFF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01646457, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLUFF נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +19.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.41.

Fluffys (FLUFF) מידע שוק

שווי שוק $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K נפח (24 שעות) $ 11.41$ 11.41 $ 11.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K אספקת מחזור 103.97M 103.97M 103.97M אספקה כוללת 103,974,999.0 103,974,999.0 103,974,999.0

שווי השוק הנוכחי של Fluffys הוא $ 57.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.41. ההיצע במחזור של FLUFF הוא 103.97M, עם היצע כולל של 103974999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.10K.