first reply מחיר היום

מחיר first reply (SIRIUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIRIUS ל USD הוא $ 0 לכל SIRIUS.

first reply כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,941, עם היצע במחזור של 965.28M SIRIUS. ב‑24 השעות האחרונות, SIRIUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01068814, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIRIUS נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

first reply (SIRIUS) מידע שוק

שווי שוק $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K אספקת מחזור 965.28M 965.28M 965.28M אספקה כוללת 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

שווי השוק הנוכחי של first reply הוא $ 51.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIRIUS הוא 965.28M, עם היצע כולל של 965282730.194955. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.94K.