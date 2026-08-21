FIDEL מחיר היום

מחיר FIDEL (FIDEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIDEL ל USD הוא $ 0 לכל FIDEL.

FIDEL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,409, עם היצע במחזור של 945.28M FIDEL. ב‑24 השעות האחרונות, FIDEL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00100894, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIDEL נע ב +1.38% בשעה האחרונה ו +52.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FIDEL (FIDEL) מידע שוק

שווי שוק $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K אספקת מחזור 945.28M 945.28M 945.28M אספקה כוללת 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

שווי השוק הנוכחי של FIDEL הוא $ 37.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIDEL הוא 945.28M, עם היצע כולל של 945283662.7035158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.41K.