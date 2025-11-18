Feathers מחיר היום

מחיר Feathers ($FEATHERS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $FEATHERS ל USD הוא -- לכל $FEATHERS.

Feathers כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,776.57, עם היצע במחזור של 990.09M $FEATHERS. ב‑24 השעות האחרונות, $FEATHERS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $FEATHERS נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Feathers ($FEATHERS) מידע שוק

שווי שוק $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K אספקת מחזור 990.09M 990.09M 990.09M אספקה כוללת 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

שווי השוק הנוכחי של Feathers הוא $ 7.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FEATHERS הוא 990.09M, עם היצע כולל של 990094698.5696423. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.78K.