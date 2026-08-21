FartStrategy מחיר היום

מחיר FartStrategy (FSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FSTR ל USD הוא $ 0 לכל FSTR.

FartStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,396, עם היצע במחזור של 1.00B FSTR. ב‑24 השעות האחרונות, FSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01371883, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FSTR נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +23.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.38K.

FartStrategy (FSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 192.40K$ 192.40K $ 192.40K נפח (24 שעות) $ 3.38K$ 3.38K $ 3.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.40K$ 192.40K $ 192.40K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FartStrategy הוא $ 192.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.38K. ההיצע במחזור של FSTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.40K.