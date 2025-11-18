FartCoin מחיר היום

מחיר FartCoin (FART) בזמן אמת היום הוא $ 0.00320336, עם שינוי של 11.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FART ל USD הוא $ 0.00320336 לכל FART.

FartCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 222,082, עם היצע במחזור של 69.42M FART. ב‑24 השעות האחרונות, FART סחר בין $ 0.00303825 (נמוך) ל $ 0.00364789 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0192503, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FART נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו -20.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FartCoin (FART) מידע שוק

שווי שוק $ 222.08K$ 222.08K $ 222.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 222.08K$ 222.08K $ 222.08K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של FartCoin הוא $ 222.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FART הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.08K.