EvoSimGame (ESIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.058981 $ 0.058981 $ 0.058981 24 שעות נמוך $ 0.064708 $ 0.064708 $ 0.064708 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.058981$ 0.058981 $ 0.058981 גבוה 24 שעות $ 0.064708$ 0.064708 $ 0.064708 שיא כל הזמנים $ 0.091641$ 0.091641 $ 0.091641 המחיר הנמוך ביותר $ 0.05084$ 0.05084 $ 0.05084 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) -5.61% שינוי מחיר (7D) -5.61%

EvoSimGame (ESIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.058955. במהלך 24 השעות האחרונות, ESIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.058981 לבין שיא של $ 0.064708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091641, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05084.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESIM השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EvoSimGame (ESIM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EvoSimGame הוא $ 2.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESIM הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.95M.