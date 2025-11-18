Evolve PRO מחיר היום

מחיר Evolve PRO (EVOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.03583958, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVOP ל USD הוא $ 0.03583958 לכל EVOP.

Evolve PRO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,791,979, עם היצע במחזור של 50.00M EVOP. ב‑24 השעות האחרונות, EVOP סחר בין $ 0.03523244 (נמוך) ל $ 0.03689737 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.188136, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0031876.

ביצועים לטווח קצר, EVOP נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Evolve PRO (EVOP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

