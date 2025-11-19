Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר (USD)

קבל Evolve PRO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EVOP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Evolve PRO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Evolve PRO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Evolve PRO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.036818 בשנת 2025. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Evolve PRO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.038659 בשנת 2026. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של EVOP הוא $ 0.040592 עם 10.25% שיעור צמיחה. Evolve PRO (EVOP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של EVOP הוא $ 0.042622 עם 15.76% שיעור צמיחה. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של EVOP הוא $ 0.044753 עם 21.55% שיעור צמיחה. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EVOP הוא $ 0.046991 עם 27.63% שיעור צמיחה. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Evolve PRO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.076543. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Evolve PRO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.124682. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.036818 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.036970 0.41% Evolve PRO (EVOP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEVOPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.036818 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEVOP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.036823 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEVOP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.036854 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Evolve PRO (EVOP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEVOP הוא $0.036970 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Evolve PRO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EVOP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EVOP יש כמות במעגל של 50.00M ושווי שוק כולל של $ 1.84M. צפה EVOP במחיר חי

Evolve PRO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEvolve PROדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEvolve PRO הוא 0.036818USD. היצע במחזור של Evolve PRO(EVOP) הוא 50.00M EVOP , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,838,427 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.71% $ 0.000971 $ 0.036935 $ 0.035232

7 ימים -5.05% $ -0.001861 $ 0.188136 $ 0.035232

30 ימים -17.05% $ -0.006278 $ 0.188136 $ 0.035232 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Evolve PRO הראה תנועת מחירים של $0.000971 , המשקפת 2.71% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Evolve PRO נסחר בשיא של $0.188136 ושפל של $0.035232 . נרשם שינוי במחיר של -5.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEVOP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Evolve PRO חווה -17.05% שינוי, המשקף בערך $-0.006278 לערכו. זה מצביע על כך ש EVOP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Evolve PRO (EVOP) מודול חיזוי מחיר עובד? Evolve PRO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EVOPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEvolve PRO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EVOP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Evolve PRO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEVOP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEVOP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Evolve PRO.

מדוע EVOP חיזוי מחירים חשוב?

EVOP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

