EverRise (RISE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00189735$ 0.00189735 $ 0.00189735 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -6.49% שינוי מחיר (7D) +8.03% שינוי מחיר (7D) +8.03%

EverRise (RISE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RISE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RISEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189735, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RISE השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -6.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EverRise (RISE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M אספקת מחזור 71.62B 71.62B 71.62B אספקה כוללת 71,618,033,988.0 71,618,033,988.0 71,618,033,988.0

שווי השוק הנוכחי של EverRise הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RISE הוא 71.62B, עם היצע כולל של 71618033988.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.55M.