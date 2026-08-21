Etherex מחיר היום

מחיר Etherex (REX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00556441, עם שינוי של 14.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REX ל USD הוא $ 0.00556441 לכל REX.

Etherex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 320,659, עם היצע במחזור של 57.61M REX. ב‑24 השעות האחרונות, REX סחר בין $ 0.00474762 (נמוך) ל $ 0.00503492 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.623872, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00371707.

ביצועים לטווח קצר, REX נע ב +11.43% בשעה האחרונה ו +6.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.07K.

Etherex (REX) מידע שוק

שווי שוק $ 320.66K$ 320.66K $ 320.66K נפח (24 שעות) $ 2.07K$ 2.07K $ 2.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M אספקת מחזור 57.61M 57.61M 57.61M אספקה כוללת 410,232,393.0600054 410,232,393.0600054 410,232,393.0600054

שווי השוק הנוכחי של Etherex הוא $ 320.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.07K. ההיצע במחזור של REX הוא 57.61M, עם היצע כולל של 410232393.0600054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.28M.