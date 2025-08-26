ETH Printer (ETHPRINTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006214 $ 0.00006214 $ 0.00006214 24 שעות נמוך $ 0.00006409 $ 0.00006409 $ 0.00006409 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00006214$ 0.00006214 $ 0.00006214 גבוה 24 שעות $ 0.00006409$ 0.00006409 $ 0.00006409 שיא כל הזמנים $ 0.00044816$ 0.00044816 $ 0.00044816 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002309$ 0.00002309 $ 0.00002309 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +4.46% שינוי מחיר (7D) +4.46%

ETH Printer (ETHPRINTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006279. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHPRINTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006214 לבין שיא של $ 0.00006409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHPRINTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00044816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHPRINTER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETH Printer (ETHPRINTER) מידע שוק

שווי שוק $ 62.79K$ 62.79K $ 62.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.79K$ 62.79K $ 62.79K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETH Printer הוא $ 62.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHPRINTER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.79K.