Zyphora מחיר היום

מחיר Zyphora (ZYPH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000001288, עם שינוי של 13.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZYPH ל USD הוא $ 0.0000001288 לכל ZYPH.

Zyphora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZYPH. ב‑24 השעות האחרונות, ZYPH סחר בין $ 0.0000001025 (נמוך) ל $ 0.0000001365 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZYPH נע ב +3.37% בשעה האחרונה ו +7.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 644.54K.

Zyphora (ZYPH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 644.54K$ 644.54K $ 644.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.70K$ 2.70K $ 2.70K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Zyphora הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 644.54K. ההיצע במחזור של ZYPH הוא --, עם היצע כולל של 21000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70K.