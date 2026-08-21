FRAX מחיר היום

מחיר FRAX (FRAX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.301, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRAX ל ILS הוא ₪ 0.301 לכל FRAX.

FRAX כרגע מדורג במקום #332 לפי שווי שוק של ₪ 26.56M, עם היצע במחזור של 88.23M FRAX. ב‑24 השעות האחרונות, FRAX סחר בין ₪ 0.2931 (נמוך) ל ₪ 0.3021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 127.5923150242796549, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 1.576537913438547462.

ביצועים לטווח קצר, FRAX נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +2.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.36K.

FRAX (FRAX) מידע שוק

דירוג No.332 שווי שוק ₪ 26.56M₪ 26.56M ₪ 26.56M נפח (24 שעות) ₪ 59.36K₪ 59.36K ₪ 59.36K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 30.00M₪ 30.00M ₪ 30.00M אספקת מחזור 88.23M 88.23M 88.23M מקסימום היצע 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 אספקה כוללת 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 שיעור מחזור 88.51% בלוקצ'יין ציבורי FRAX

שווי השוק הנוכחי של FRAX הוא ₪ 26.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.36K. ההיצע במחזור של FRAX הוא 88.23M, עם היצע כולל של 99681495.59113361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 30.00M.