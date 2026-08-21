FRAX מְחִיר(FRAX)
מחיר FRAX (FRAX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.301, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRAX ל ILS הוא ₪ 0.301 לכל FRAX.
FRAX כרגע מדורג במקום #332 לפי שווי שוק של ₪ 26.56M, עם היצע במחזור של 88.23M FRAX. ב‑24 השעות האחרונות, FRAX סחר בין ₪ 0.2931 (נמוך) ל ₪ 0.3021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 127.5923150242796549, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 1.576537913438547462.
ביצועים לטווח קצר, FRAX נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +2.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.36K.
No.332
88.51%
FRAX
שווי השוק הנוכחי של FRAX הוא ₪ 26.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.36K. ההיצע במחזור של FRAX הוא 88.23M, עם היצע כולל של 99681495.59113361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 30.00M.
+0.26%
+0.63%
+2.41%
+2.41%
עקוב אחר שינויי המחירים של FRAXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (ILS)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|₪ +0.005634
|+0.63%
|30 ימים
|₪ +0.0266
|+9.69%
|60 ימים
|₪ +0.037
|+14.01%
|90 ימים
|₪ -0.1168
|-27.96%
היום,FRAX רשם שינוי של ₪ +0.005634 (+0.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.0266 (+9.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FRAX ראה שינוי של ₪ +0.037 (+14.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ -0.1168 (-27.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
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בשנת 2040, המחיר של FRAX עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
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