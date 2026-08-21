emonad מחיר היום

מחיר emonad (EMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMO ל USD הוא $ 0 לכל EMO.

emonad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 578,531, עם היצע במחזור של 1.00B EMO. ב‑24 השעות האחרונות, EMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00169978, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EMO נע ב -0.47% בשעה האחרונה ו +31.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.89K.

emonad (EMO) מידע שוק

שווי שוק $ 578.53K$ 578.53K $ 578.53K נפח (24 שעות) $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 578.53K$ 578.53K $ 578.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של emonad הוא $ 578.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.89K. ההיצע במחזור של EMO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 578.53K.