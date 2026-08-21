Ember Earn מחיר היום

מחיר Ember Earn (EEARN) בזמן אמת היום הוא $ 1.038, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EEARN ל USD הוא $ 1.038 לכל EEARN.

Ember Earn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,297,299, עם היצע במחזור של 1.25M EEARN. ב‑24 השעות האחרונות, EEARN סחר בין $ 1.033 (נמוך) ל $ 1.039 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.039, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.998919.

ביצועים לטווח קצר, EEARN נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.52.

Ember Earn (EEARN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M נפח (24 שעות) $ 83.52$ 83.52 $ 83.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M אספקת מחזור 1.25M 1.25M 1.25M אספקה כוללת 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ember Earn הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.52. ההיצע במחזור של EEARN הוא 1.25M, עם היצע כולל של 1250000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.