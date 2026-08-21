Eliza מחיר היום

מחיר Eliza (ELIZA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELIZA ל USD הוא $ 0 לכל ELIZA.

Eliza כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,344, עם היצע במחזור של 1000.00M ELIZA. ב‑24 השעות האחרונות, ELIZA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.165555, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELIZA נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +21.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 511.09.

Eliza (ELIZA) מידע שוק

שווי שוק $ 141.34K$ 141.34K $ 141.34K נפח (24 שעות) $ 511.09$ 511.09 $ 511.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.34K$ 141.34K $ 141.34K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

שווי השוק הנוכחי של Eliza הוא $ 141.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 511.09. ההיצע במחזור של ELIZA הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997750.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.34K.