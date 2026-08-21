elchef מחיר היום

מחיר elchef (ELCHEF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELCHEF ל USD הוא $ 0 לכל ELCHEF.

elchef כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,460, עם היצע במחזור של 938.58M ELCHEF. ב‑24 השעות האחרונות, ELCHEF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELCHEF נע ב +6.08% בשעה האחרונה ו +10.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.08K.

elchef (ELCHEF) מידע שוק

שווי שוק $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K נפח (24 שעות) $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K אספקת מחזור 938.58M 938.58M 938.58M אספקה כוללת 938,583,447.119538 938,583,447.119538 938,583,447.119538

שווי השוק הנוכחי של elchef הוא $ 96.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.08K. ההיצע במחזור של ELCHEF הוא 938.58M, עם היצע כולל של 938583447.119538. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.46K.