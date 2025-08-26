Elastos (ELA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.18 גבוה 24 שעות $ 1.22 שיא כל הזמנים $ 89.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.793867 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -3.42% שינוי מחיר (7D) -10.88%

Elastos (ELA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, ELA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.18 לבין שיא של $ 1.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 89.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.793867.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elastos (ELA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.85M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.60M אספקת מחזור 22.86M אספקה כוללת 26,047,211.0

שווי השוק הנוכחי של Elastos הוא $ 26.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELA הוא 22.86M, עם היצע כולל של 26047211.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.60M.