Elastos סֵמֶל

Elastos מחיר (ELA)

לא רשום

1 ELA ל USDמחיר חי:

-3.40%1D
mexc
USD
Elastos (ELA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:24 (UTC+8)

Elastos (ELA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.46%

-3.42%

-10.88%

-10.88%

Elastos (ELA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, ELA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.18 לבין שיא של $ 1.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 89.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.793867.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elastos (ELA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Elastos הוא $ 26.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELA הוא 22.86M, עם היצע כולל של 26047211.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.60M.

Elastos (ELA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elastosל USDהיה $ -0.041711270209182.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElastos ל USDהיה . $ -0.3047782140.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElastos ל USDהיה $ -0.2470459680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elastosל USDהיה $ -0.330753869021327.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.041711270209182-3.42%
30 ימים$ -0.3047782140-26.04%
60 ימים$ -0.2470459680-21.11%
90 ימים$ -0.330753869021327-22.03%

מה זהElastos (ELA)

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elastosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elastos (ELA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elastos (ELA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elastos.

בדוק את Elastos תחזית המחיר עכשיו‏!

ELA למטבעות מקומיים

Elastos (ELA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elastos (ELA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elastos (ELA)

כמה שווה Elastos (ELA) היום?
החי ELAהמחיר ב USD הוא 1.17 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELA ל USD?
המחיר הנוכחי של ELA ל USD הוא $ 1.17. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elastos?
שווי השוק של ELA הוא $ 26.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELA?
ההיצע במחזור של ELA הוא 22.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELA?
‏‏ELA השיג מחיר שיא (ATH) של 89.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELA?
ELA ‏‏רשם מחירATL של 0.793867 USD.
מהו נפח המסחר של ELA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELA הוא -- USD.
האם ELA יעלה השנה?
ELA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:24 (UTC+8)

