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טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.956
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.835
+0.50%
+6.89%
+18.37%
$ 2.39B
$ 192.42K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 100.44
-0.02%
+4.24%
+15.83%
$ 1.55B
$ 3.26K
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,197.5
+0.59%
+4.65%
+14.32%
$ 78.85M
$ 36.52
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.2165
+0.93%
+7.14%
+9.19%
$ 74.93M
$ 319.16K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007981
-0.43%
+9.17%
+4.53%
$ 11.84M
$ 87.99M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.11412
+0.84%
+2.62%
+8.01%
$ 7.99M
$ 486.56K
8
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.571744
+0.24%
+0.06%
+10.12%
$ 7.54M
$ 1.57
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2699
+3.02%
+4.05%
-2.39%
$ 6.24M
$ 7.95K
10
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0002954
-0.81%
-1.14%
-7.05%
$ 2.04M
$ 148.26M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04872719
0.00%
--
-10.38%
$ 995.84K
$ 1.38K
12
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0008535
-0.32%
+0.03%
+16.04%
$ 399.35K
$ 26.95
13
Channels
Channels
CAN
$ 0.00027034
+0.10%
+0.05%
+7.02%
$ 135.18K
$ 232.07
14
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089134
0.00%
--
-0.16%
$ 23.10K
$ 1.02
15
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002346
-0.13%
-1.68%
-2.21%
--
$ 23.53M
16
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6892
-0.09%
+5.40%
+4.57%
--
$ 181.92K

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 16 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $11.38B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, ONE הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 9.17% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 16 מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO פופולריים כוללים LINK, UNI, AAVE. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $11.38B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של שרשרת Huobi ECO יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.