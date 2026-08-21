eggmon מחיר היום

מחיר eggmon (EGG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGG ל USD הוא $ 0 לכל EGG.

eggmon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,864, עם היצע במחזור של 1.00B EGG. ב‑24 השעות האחרונות, EGG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EGG נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +29.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

eggmon (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של eggmon הוא $ 28.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.86K.