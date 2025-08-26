Eclipse Fi (ECLIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.493567 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +21.86%

Eclipse Fi (ECLIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECLIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECLIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.493567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECLIP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eclipse Fi (ECLIP) מידע שוק

שווי שוק $ 77.86K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.97K אספקת מחזור 111.24M אספקה כוללת 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eclipse Fi הוא $ 77.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECLIP הוא 111.24M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.97K.