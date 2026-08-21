DYZilla מחיר היום

מחיר DYZilla (DYZILLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DYZILLA ל USD הוא $ 0 לכל DYZILLA.

DYZilla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 610,767, עם היצע במחזור של 100,000.00T DYZILLA. ב‑24 השעות האחרונות, DYZILLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DYZILLA נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DYZilla (DYZILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 610.77K$ 610.77K $ 610.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 610.77K$ 610.77K $ 610.77K אספקת מחזור 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של DYZilla הוא $ 610.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYZILLA הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 610.77K.